"Не дозволю, щоб Україна була пішаком", - Зеленський про відносини зі США

Про це він сказав у недавно опублікованому серпневому інтерв'ю журналісту The New Yorker, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це непроста історія, яка триває вже давно, - зазначав Зеленський. - Великі імперії завжди використовували менші країни у своїх інтересах. Але в цьому політичному шаховому матчі я не дозволю, щоб Україна була пішаком".

Більшу частину літа Зеленський і його радники провели в пошуках виходу зі свого скрутного становища, зазначає журналіст, цитуючи опис західним дипломатом у Києві його розмов з Адміністрацією Зеленського: "Українці запитували нас, чи є людина, з якою ми можемо поговорити в США. Вони шукали чарівне рішення, людину, яка зможе допомогти".

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Він вважає, що "в якомусь сенсі Зеленський був врятований доповіддю інформатора, який, схоже, поклав край вимогам чиновників Трампа про проведення розслідувань".

"Але, поки розслідування імпічменту триває у Вашингтоні, перед Зеленським стоїть завдання не дратувати нестійкого американського президента і при цьому зберегти приязнь серед демократів", - підсумовує автор матеріалу.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.