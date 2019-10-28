"Не дозволю, щоб Україна була пішаком", - Зеленський про відносини зі США

Про це він сказав у недавно опублікованому серпневому інтерв'ю журналісту The New Yorker, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це непроста історія, яка триває вже давно, - зазначав Зеленський. - Великі імперії завжди використовували менші країни у своїх інтересах. Але в цьому політичному шаховому матчі я не дозволю, щоб Україна була пішаком".
Більшу частину літа Зеленський і його радники провели в пошуках виходу зі свого скрутного становища, зазначає журналіст, цитуючи опис західним дипломатом у Києві його розмов з Адміністрацією Зеленського: "Українці запитували нас, чи є людина, з якою ми можемо поговорити в США. Вони шукали чарівне рішення, людину, яка зможе допомогти".
Він вважає, що "в якомусь сенсі Зеленський був врятований доповіддю інформатора, який, схоже, поклав край вимогам чиновників Трампа про проведення розслідувань".
"Але, поки розслідування імпічменту триває у Вашингтоні, перед Зеленським стоїть завдання не дратувати нестійкого американського президента і при цьому зберегти приязнь серед демократів", - підсумовує автор матеріалу.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.