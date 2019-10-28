Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За її словами, нині на порядок денний ще більше виходить питання безпеки України та воно має залишатися ключовим у переговорах у Мінську.

"В цьому контексті очевидно, що сталий мир і надійна безпека можливі лише якщо Україна стане членом НАТО. Ми як парламент маємо зробити все для того, щоб Україна отримала членство в Альянсі", – підкреслила Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що у 2008 році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО, хоча там нам не надали План дій щодо членства.

Політик підкреслила, що тоді це була позиція наших найближчих партнерів – Німеччини і Франції, яка обернулася величезною історичною помилкою, і потім призвела до агресії Російської Федерації проти Грузії, а потім і проти України.

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"Сьогодні, на жаль, так само, коли наші партнери говорять, що ми вийдемо на новий спеціальний формат з країною-аспірантом, на мою думку і на глибоке переконання "Європейської Солідарності", так само роблять велику помилку", – зауважила співголова фракції.

"Ми з вами маємо наполягати на тому, що Україна зробили багато серйозних важливих кроків у сфері боротьби з корупцією, екології, дотримання стандартів НАТО у Збройних силах, для того, щоб ми не вимолювали отримання ПДЧ, а щоб НАТО підтвердило намір України отримати План дій щодо членства", – заявила Ірина Геращенко.

Вона додала: "І твердо показувати, що в Україні сьогодні існує єдність щодо вступу до Альянсу. Тим більше 54% українців підтримують цей шлях".

Ірина Геращенко наголосила, що фракція "ЄС" пропонує Верховній раді України ухвалити відповідну заяву і звернення, яке є особливо актуальним враховуючи майбутній візит до України Генерального секретаря НАТО.