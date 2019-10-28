НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня 2019 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про підозру в недекларуванні статків на понад 544 тис. грн. Слідство встановило, що колишня членкиня НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало в її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Отже, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року", - йдеться в повідомленні.

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За даними Українських новин, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.