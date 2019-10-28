Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА. ФОТО

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова. Відповідний указ підписано 28 жовтня. Під час зустрічі в Офісі Президента Глава держави вручив Олексію Чернишову службове посвідчення, побажав новому очільнику області успіхів та висловив сподівання, що Київщина отримає новий імпульс для розвитку", - повідомили на сайті ОП.

Зазначається, що новий голова Київської ОДА "подякував Президенту за довіру та можливість працювати в одній команді для досягнення спільної мети – зробити Україну інвестиційно привабливою та заможною".

Крім того, указами від 28 жовтня Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, який раніше написав заяву про відставку.

Зазначимо, Олексій Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року. Він навчався в ХГУ "Народна українська академія" на спеціальності "економіка підприємництва". Крім того, здобув юридичну освіту в Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Чернишов був помічником депутата Олександра Фельдмана на громадських засадах у трьох скликаннях, коли той обирався в народні депутати спочатку від "Блоку Юлії Тимошенко", а потім від Партії регіонів (з 2006 року по листопад 2014 року).

У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, і в 2017 році викупив на неї в "Ашан Україна" п'яту частину акцій супермаркетів "Фуршет". Також він заснував організацію Kyiv Vision Foundation, яка підтримує культурні проєкти.

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