За завданням "кураторів" із РФ мешканець Полтави закликав неповнолітніх долучатися до радикальних формувань, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Мешканець Полтави в одній із заборонених соціальних мереж адміністрував п’ять інтернет-спільнот. Він розміщував на сторінках матеріали із закликами до молоді, зокрема неповнолітніх, приєднуватися до радикальних формувань", - йдеться в повідомленні.

Гроші за контент зловмисник отримував з РФ від адміністраторів шовіністичних спільнот, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

Учасники груп мали провокувати міжетнічні конфлікти через силові провокації представників національних меншин.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали полтавчанина у його помешканні.

За матеріалами СБУ рішенням суду його визнано винним у скоєнні злочину. Також до відповідальності притягнуто інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також дивіться: Пропагандиста "русского мира", завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО