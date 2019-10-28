"Слуга народу" закликає нардепів підписати звернення до американських конгресменів на захист "Азова"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в проєкті звернення, розісланому фракціям Верховної Ради.

"Цим листом ми, народні депутати України, представники різних політичних партій, звертаємося до вас, як до наших колег у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, хто поставив свої підписи під зверненням до державного секретаря США Майка Помпео від 16.10.2019 щодо "батальйону Азов", - йдеться в тексті звернення.

У тексті зазначено офіційну назву "батальйону Азов": окремий загін спеціального призначення "Азов" - військова частина 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, а також наводиться історія підрозділу.

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"У вашому листі, а також з відкритих джерел інформації, ми не знайшли жодної інформації, яка могла б служити підтвердженням причетності підрозділу "Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії, або щодо вербування в лави підрозділу "Азов" американських громадян та інших тверджень, що містяться в згаданому листі державного секретаря США пана Помпео від 16 жовтня 2019 року", - підкреслюється в проєкті звернення.

Крім того, наголошується, що нардепи мають намір звернутися до всіх правоохоронних органів і спецслужб України з проханням ретельного вивчення згаданих тверджень із подальшим оприлюдненням відповідних результатів.

"Спроби назвати один із офіційних... підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або "overseas violent white supremacist extremist group", лягають важким тягарем на нашу совість і болем відгукуються в серцях українських військовослужбовців, ветеранів і добровольців, які брали участь у війні на Донбасі і продовжують захищати незалежність України від російської агресії. Ми закликаємо вас і всіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів проявити стриманість і неупередженість у цьому питанні, і перед ухваленням будь-якого рішення провести ретельніше розслідування", - підкреслюється в проєкті звернення, запропонованому фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше сорок членів Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Пізніше керівництво полку "Азов" заявило, що це звернення є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет і державну безпеку.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що бойова ефективність "Азова" - справжня причина спроб зупинити його.

Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією.