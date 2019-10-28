Гончарук та Коляда відвідали КПВВ у Новотроїцькому: "Швидка робота, відсутність черг і незручностей"

Про це Коляда написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Швидка робота, відсутність черг і незручностей - те, що побачила сьогодні на КПВВ у Новотроїцькому. Разом з Олексієм Гончаруком - Прем'єр-міністром України оглянули роботу пункту. Поговорили з людьми, які їхали з окупованої території. Кажуть, все працює добре", - написала Коляда.

За її словами, чиновники також обговорили з прикордонниками важливість відстрочення норми щодо перетину КПВВ дітьми за закордонними паспортами. Поки є місяць на відпрацювання нового механізму, додала Коляда.

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