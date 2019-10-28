Добровольців не виселятимуть із Золотого-4, - Троян

Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Національної поліції.

"За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будинок, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

"Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня", - зазначив Троян.

Водночас він категорично спростовує чутки про наміри виселяти когось із Золотого. Заступник голови Нацполіції закликав не спекулювати на цій темі.

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"Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна", - підкреслив Троян.

Раніше журналіст Левін повідомив, що поліція збирається виселити добровольців із Золотого-4.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.