Ліквідація ВАТ "Аграрний фонд" - це додаткові 5 млрд гривень видатків для бюджету, - заява фермерів

Відповідне звернення розміщене на офіційному сайті компанії.

"Ми, фермери, які вже п’ять років отримуємо кредитну підтримку від нашого шанованого партнера, як ніхто знаємо, яку важливу роль відіграють 5 млрд гривень для всієї сільськогосподарської галузі", — інформують фермери новопризначеного міністра Тимофія Милованова та попереджають про наслідки для державного бюджету.

"Сподіваємося, пане міністре, на ваше мудре державницьке рішення. Адже в разі пропонованої вами ліквідації Аграрного фонду, або українське село наступної весни не посіється, або ви мусите закласти в Державний бюджет України "зайві" 5 млрд гривень для кредитної підтримки села. Наскільки нам відомо, в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", такої суми не передбачено".

Фермери згадують у своєму зверненні до Міністра складний 2015 рік, коли кожну другу гривню агрокредитів через банківську кризу в країні надавав саме Аграрний фонд:

"Ми добре пам’ятаємо 2015 рік, коли через важку кризу, спричинену війною, банки майже не кредитували агровиробників. Якби не робота Аграрного фонду, що надав майже кожну другу гривню кредитної підтримки аграріям – Україна могла б і не посіятися тієї весни. І не зібрати врожаю. Сьогодні жоден банк не кредитує фермерів, що сіють хліб у прифронтових районах Луганської та Донецької областей. Це робить лише ПАТ "Аграрний фонд", продовжуючи виконувати свою важку, але таку необхідну для хліборобів місію!", — інформували міністра Милованова українські фермери-партнери "Аграрного фонду".

Наприкінці звернення фермери наголошують, що чекають на публічне спростування заяви про ліквідацію держпідприємства, інакше погрожують прийти до Кабінету Міністрів "з вилами":

"Дуже сподіваємося на вашу мудрість та чекаємо на таку саму публічну заяву з Вашого боку про відміну Вашого рішення. Бо дуже не хотілося б іти до Києва з вилами, та як то кажуть в народі, "на пальцях" пояснювати вам, до якого горя в скількох українських селах та родинах фермерів-хліборобів воно може призвести!", — йдеться у заяві 300 українських фермерів-партнерів Аграрного фонду.

24 жовтня з’явилася інформація, що Кабінет міністрів за поданням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова відсторонив Голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

25 жовтня Тимофій Милованов заявив у ЗМІ, що держпідприємство буде взагалі ліквідовано, що викликало обурення з боку трудового колективу.

Крім того, в ЗМІ з’явились публікації про те, що міністра неправильно інформували щодо фінансового стану підприємства.

В прес-службі ПАТ "Аграрний фонд" нагадали, що Товариство є найуспішнішим з понад 200 підприємств агросектору і останні чотири роки не бере ні копійки грошей з бюджету, навпаки щорічно сплачуючи до бюджету понад мільярд гривень податків та дивідендів. "За останні чотири роки ПАТ "Аграрний фонд" сплатив до бюджету 4,2 млрд грн. податків, а також за 2015-2918 роки було сплачено державі дивідендів 545 млн грн дивідендів", — повідомляється офіційному сайті підприємства.