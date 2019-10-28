РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Вітренко зазначив, що Росія навіть не називає переговорами тристоронні консультації за участю Євросоюзу та України.

"Вони називають це "розмовами". Росіяни кажуть, що для того, аби справжні переговори розпочались, Україна має піти на певні поступки. Ці поступки, крім того, що вони є певним чином принизливими, є абсолютно нелогічними для України. Якщо, наприклад, Україна не матиме можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутись до арбітражу, та отримати компенсацію у разі, якщо ми будемо праві, а "Газпром" – не правий, то виникає питання цінності такого контракту. У чому сенс нам відмовлятись від цілком реальних $3 млрд?" - розповів Вітренко.

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Також за словами Вітренка, якщо Росія все ж запустить "Північний потік-2" в 2020 році, то це означатиме що транзиту через території України не буде взагалі.

"Це буде означати втрати для української економіки. Це зробить більш критичні ризики безпеки. Тому ми робимо все можливе, щоб зберегти транзит", - підкреслив Вітренко.