Прокуратура вимагає збільшити суму застави для заступника мера Дніпра Лисенка до 29 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

"Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржено рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, яким заступнику міського голови – директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура наполягає збільшити розмір застави до 29 млн гривень.

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"Саме такі збитки державі, за версією слідства, заподіяли дії підозрюваних під час ремонту Нового моста в Дніпрі", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенко та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.

26 жовтня заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу в 600 тисяч грн.

27 жовтня заставу було внесено.