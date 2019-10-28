Деякі люди в Мінагрополітики намагаються незаконно зберегти над ним контроль. Ми їх звільняємо, - Милованов. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пару тижнів назад я звільнив держсекретарів обох міністерств - АПК (агро) та Економіки. В день свого звільнення держсекретар АПК призначив виконуючим обов`язки держсекретаря іншу людину. Не маючи на це юридичного права (міністерство ліквідується, він звільнений), не попередивши і не отримавши в мене дозвіл ні як у міністра об’єднаного міністерства, ні як у голови комісії, яка реорганізовує та ліквідовує міністерства АПК", - розповів Милованов.

Він зазначив, що наказ про призначення в.о. держсекретаря не має юридичної сили.

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"Минулого тижня я його скасував, а людину яка погодилась взяти участь в цій схемі - звільнив. Якщо по простому, певні люди в міністерстві АПК намагаються продовжувати керувати міністерством або його частинами. Незаконно. Ми їх спокійно та послідовно звільняємо, а за наявності ознак кримінальних злочинів повідомляємо правоохоронні органи", - повідомив міністр.





Нагадаємо, уряд вирішив скасувати Міністерство аграрної політики і продовольства України і передати його функції Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України під керівництвом новообраного міністра Тимофія Милованова.