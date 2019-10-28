Поліція нашу зброю не вивозила. Її передали нашим людям у Золотому, - учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Янтар

Ветеран добровольчого батальйону "Азов" Денис Янтар у коментарі "ГОРДОН" заявив, що поліція не вивозила зброю добровольців із Золотого Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"З хлопцями, з якими служили, ми приїхали сюди добровільно. Планували на тиждень. По ідеї, скоро буде ротація. Як довго триватиме акція протесту - поки невідомо. Сьогодні вранці приїхали близько 20 поліцейських. У бойовій готовності, з розгрузками - і вишикувалися за 30 метрів від нашого будинку, де ми живемо. Нас було восьмеро осіб, ми самі вийшли до них: мовляв, чого вони тут зібралися? Якщо є якісь питання - давайте поспілкуємося. Чого тягнути? Вони сказали, що жодних питань до нас у них немає, але їх непокоїла машина, яка стояла поруч. Вони хотіли її оглянути. Це було авто журналіста Максима Левіна, який знімав тут сюжети. Він заїхав увечері і залишився у нас переночувати. Насправді, було якось дивно, що така кількість поліції приїхала тільки заради того, щоб оглянути одну машину. Можливо, спочатку у них були якісь інші цілі. Причому дивно, що серед них були представники різних структур. Хтось нормально розмовляв, хтось - поводився пихато. Потім вони поїхали", - сказав Янтар.

Він підкреслив, що місцеві жителі стали упереджено ставитися до ветеранів після спілкування з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

"Що це взагалі було? Не знаю. Дуже дивно це все. Не виключаю, що хотіли якось нас спровокувати. Щойно до нас заходив [заступник голови Національної поліції України Вадим] Троян. Сказав, що якщо хтось нас штурмуватиме, він першим подасть у відставку. Головне - не порушувати закон. Ніхто з нас цього не робить. Скільки нас всього тут зараз - я сказати не можу. Люди періодично приїжджають, від'їжджають. Є проблема, що деякі посадові особи роблять якісь химерні речі. Наприклад, Хомчак ходив по селу і розповідав людям, що в нашому будинку сидять нацики. Виникає питання - хто в його розумінні нацики? Нацгвардія? Тут її немає. Що він мав на увазі? І, зрозуміло, після спілкування з ним у місцевих жителів упереджене ставлення до нас. Хоча до цього ми з ними спілкувалися і досягали порозуміння, знаходили спільні знаменники. Як мінімум, діалог був. А тут вони кажуть: ось нам Хомчак сказав, що ви нацики. То яка у нього була мета, розпалити між нами конфлікт?" - зазначив співрозмовник.

За його словами, добровольці в Золотому добре розуміють, що відповідальні за свою зброю.

"Президент висловив свої побажання, після чого напруження в суспільстві був досить високе. Ми пішли назустріч. Наприклад, зброї на позиціях, про які говорив президент, зараз немає. Тобто в будинку зброї немає - її передали нашим людям у Золотому. Поліція нашу зброю не вивозить, такого не було. Вона не десь там у Києві, закрита в сейфі. Тим більше, ми несемо відповідальність за оформлену на нас зброю. Якщо та ж поліція і хтось ще вистрілить із моєї зброї - відповідатиму я. Ми ж всі тут з бойовим досвідом і все розуміємо. До речі, після візиту президента гостей у нас тут дуже багато. Постійно хтось приїжджає", - резюмував Янтар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.