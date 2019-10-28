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28.10.19 17:19

Ексзаступник Болтона Капперман просить суд роз'яснити, чи має право Білий дім блокувати його свідчення щодо України перед Конгресом США

У понеділок Чарльз Капперман, який був заступником Джона Болтона, коли той обіймав посаду радника з питань національної безпеки, має свідчити перед комітетами Палати представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту.

Ексзаступник Болтона Капперман просить суд роз'яснити, чи має право Білий дім блокувати його свідчення щодо України перед Конгресом США

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Однак його свідчення опинилися під питанням, після того, як чиновник звернувся до суду в п'ятницю з проханням роз'яснити, чи повинен він виконати вимоги повістки, виданої Палатою представників Конгресу США і з'явитися для надання свідчень, чи вказівки Білого дому - утриматися від показань.

"Проф. Капперман не пристає ні на жодну позицію щодо того, чиї вказівки мають переважну силу – законодавчої чи виконавчої гілки влади. Він хоче виконати зобов'язання, які, на думку судової влади, є законними та обов'язковими до виконання", - йдеться в заяві адвоката Каппермана Чарльза Купера.

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У листі до Каппермана, направленому в суботу від імені голів конгресового комітету, які проводять розслідування, говориться про те, що показання мають відбутися, як заплановано, і неявка "стане підставою для можливого рішення про зневагу до Конгресу з боку Каппермана", цитують лист американські ЗМІ.

Конгресменів цікавлять свідчення Каппермана, який був серед безпосередніх свідків розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського 25 липня. Саме ця розмова привернула увагу розслідування, яке проводять комітети Конгресу в рамках процедури імпічменту.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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