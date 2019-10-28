Кораблі, літаки, зброя: під посольством РФ влаштували TetrisChallenge з предметами, які окупант використовує в Криму. ФОТО

Акцію влаштували активісти громадської ініціативи "КримSOS", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Таким чином вони намагалися привернути увагу до того, що відбувається в окупованому Криму.

"Останнім часом став популярним такий флешмоб, який називається TetrisChallenge: коли різні структури, серед іншого і державні, показують, з чого складаються, наприклад, автомобілі, і яке у них є обладнання. Ми вирішили показати - з яких інструментів складається бажання Володимира Путіна мати абсолютну владу і повністю придушувати будь-які прояви самовираження, незгоди з тим, що він робить", - розповів про акцію юрист громадської організації "Крим SOS" Денис Савченко.

Під час акції умовний Володимир Путін виклав "іграшкові інструменти", за допомогою яких він нібито досягає своїх цілей. Зокрема, активісти поклали зброю, військові кораблі і літаки, кримінальний кодекс Росії, наручники та інше.

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Сьогоднішня акції була присвячена двом жертвам насильницьких зникнень в анексованому Криму: Ескендеру Апселямову і Білялу Білялову.

Представники посольства Росії в Києві не вийшли поспілкуватися з активістами.

Після окупації Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно кримських татар. Водночас у кримському управлінні Слідкому Росії стверджують, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникло 43 кримчанина, 15 – досі вважаються зниклими без вісті.

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