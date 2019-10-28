У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тієї субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел – вітру чи сонця – або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню", - повідомив Вітренко.

За його словами, Україна працює над тим, щоб бути енергетичним мостом між різними країнами Європи.

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"Щоб можна було, наприклад, транспортувати газ з Румунії, де є профіцит, у такі країни, як Словаччина, Польща або Молдова. Питання транспортування газу до Молдови, до речі, буде актуальним і цієї зими, оскільки Молдова теж залишиться без російського газу, якщо не буде транзиту. Всі ці можливості вивчаються, використання їх не є простим, але перспектива є", - зазначив він.

Однак, Вітренко заявив, що найближчим часом Україна не зможе отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же дохід, який отримує зараз, коли є транзит.