Російський дипломат шпигував у Болгарії: вивідував секрети ЄС і НАТО

За даними слідства, дипломат займався розвіддіяльністю з вересня 2018 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".
Чоловік зустрічався з болгарськими громадянами, зокрема з високопосадовцями, що мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО.
За даними прокуратури, росіянин хотів отримати цю інформацію в обмін на хабар. Діяльність шпигуна розкрило Агентство національної безпеки Болгарії.
Підозрюваний - перший секретар посольства РФ у Болгарії, його імені у відомстві не назвали. Згідно з сайтом посольства, цю посаду обіймають 9 осіб.
У зв'язку з тим, що підозрюваний має дипломатичний імунітет, розслідування призупинили.
Виданню "Фокус" розповіли в МЗС Болгарії, що через цю справу відомство викликало російського посла і висунуло йому вимогу відкликати з країни дипломата. У МЗС додали, що підозрюваний вже залишив територію Болгарії.