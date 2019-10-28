Понад 3,5 тисячі жителів Ужгорода за останні дні зробили щеплення від дифтерії

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З четверга 24 жовтня по 27 жовтня в Ужгороді від дифтерії щепилося 3558 чоловік, з них 400 — студенти. Пункти щеплення працювали і в суботу, і в неділю. Кампанію з ревакцинації провели також і в ОДА: в медпункті адміністрації від дифтерії отримали щеплення 68 службовців, деякі прийшли зі своїми родинами," - повідомила Біров.

За її словами, кампанію зі створення колективного імунітету проти дифтерії в області продовжать. Разом з тим вона підкреслила, що примусової вакцинації, зокрема, для студентів немає.

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Як зазначила заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, зараз на Закарпатті рекомендують робити щеплення дітям до року, з огляду на те, що первинний імунітет має велике значення.

"Крім того, в групу ризику входять підлітки, віком від 16 років (охоплено тільки половину із запланованої кількості для щеплення) та дорослі (34% ревакцинованих). Крім того, що серед населення незначна увага приділяється ревакцинації, ситуація ускладнюється ще й тим, що значна кількість закарпатців постійно перебуває на роботі за кордоном. А за статистикою — саме дорослі переважно хворіють на дифтерію в Україні," - зазначила Тимчик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

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У середу, 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали всю наявну в області сироватку проти дифтерії - 8 доз. У четвер, 24 жовтня на спеціальному засіданні комісії в Міністерстві охорони здоров'я було вирішено направити в Закарпатті ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.