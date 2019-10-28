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28.10.19 23:58

Понад 3,5 тисячі жителів Ужгорода за останні дні зробили щеплення від дифтерії

Вакцинальні пункти працювали на вихідних, щоб обслужити всіх охочих.

Понад 3,5 тисячі жителів Ужгорода за останні дні зробили щеплення від дифтерії

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З четверга 24 жовтня по 27 жовтня в Ужгороді від дифтерії щепилося 3558 чоловік, з них 400 — студенти. Пункти щеплення працювали і в суботу, і в неділю. Кампанію з ревакцинації провели також і в ОДА: в медпункті адміністрації від дифтерії отримали щеплення 68 службовців, деякі прийшли зі своїми родинами," - повідомила Біров.

За її словами, кампанію зі створення колективного імунітету проти дифтерії в області продовжать. Разом з тим вона підкреслила, що примусової вакцинації, зокрема, для студентів немає.

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Як зазначила заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, зараз на Закарпатті рекомендують робити щеплення дітям до року, з огляду на те, що первинний імунітет має велике значення.

"Крім того, в групу ризику входять підлітки, віком від 16 років (охоплено тільки половину із запланованої кількості для щеплення) та дорослі (34% ревакцинованих). Крім того, що серед населення незначна увага приділяється ревакцинації, ситуація ускладнюється ще й тим, що значна кількість закарпатців постійно перебуває на роботі за кордоном. А за статистикою — саме дорослі переважно хворіють на дифтерію в Україні," - зазначила Тимчик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

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У середу, 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали всю наявну в області сироватку проти дифтерії - 8 доз. У четвер, 24 жовтня на спеціальному засіданні комісії в Міністерстві охорони здоров'я було вирішено направити в Закарпатті ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.

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