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28.10.19 20:10

Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

Пізно вночі 16 жовтня Рудольф Джуліані подзвонив репортерові NBC News. Виявилося, що дзвінок був випадковим, але записався на голосову пошту.

Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, раніше в той же вечір репортер і Джуліані говорили про його зв’язки з периферійною іранською опозиційною групою. На наступний ранок співробітник медіа виявив на голосовій пошті дзвінок тривалістю рівно три хвилини — саме такою була максимальна тривалість запису.

У розмові було чути, як Джуліані обговорює закордонні операції в Бахрейні і нарікає на потребу в готівці, хоча важко зрозуміти весь контекст розмови. Радник Трампа також згадує в розмові його конкурента на майбутніх президентських виборах в США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Серед претензій Джуліані: Байден втрутився, щоб припинити розслідування діяльності української газової компанії, тому що в раді був його син Хантер, і що Хантер Байден використовував віце-президентську посаду батька, щоб заробити $1,5 мільярда від китайських інвесторів.

"Це сумна ситуація. Ви знаєте, як вони заробляють? Байден торгував на своєму державному посту, тому що він був сенатором", — додав Джуліані.

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Незабаром після цього Джуліані знову повертається до Хантера Байдена.

"Коли він (Джо Байден — ред.) став віце-президентом, дитина вирішила об'їхати весь світ і сказати: Найміть мене, тому що я син Джо Байдена. І більшість людей не будуть наймати його, тому що у нього були проблеми з наркотиками", — зазначив адвокат Трампа.

У записі Джуліані нічого не згадує про свою діяльність в Україні та за її межами. Однак він робить необґрунтовані заяви про роботу Хантера Байдена за кордоном.

"Всього його син заробив від 5 до 8 мільйонів. Було відмито 3 мільйони незаконних транзакцій", — каже Джуліані.

Запис закінчується так само, як і почався. "Вони (Україна — ред.) не хочуть проводити розслідування, тому що він (Байден — ред.) захищений, тому ми маємо змусити їх зробити це", — говорить Джуліані.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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