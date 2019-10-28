Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, раніше в той же вечір репортер і Джуліані говорили про його зв’язки з периферійною іранською опозиційною групою. На наступний ранок співробітник медіа виявив на голосовій пошті дзвінок тривалістю рівно три хвилини — саме такою була максимальна тривалість запису.

У розмові було чути, як Джуліані обговорює закордонні операції в Бахрейні і нарікає на потребу в готівці, хоча важко зрозуміти весь контекст розмови. Радник Трампа також згадує в розмові його конкурента на майбутніх президентських виборах в США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Серед претензій Джуліані: Байден втрутився, щоб припинити розслідування діяльності української газової компанії, тому що в раді був його син Хантер, і що Хантер Байден використовував віце-президентську посаду батька, щоб заробити $1,5 мільярда від китайських інвесторів.

"Це сумна ситуація. Ви знаєте, як вони заробляють? Байден торгував на своєму державному посту, тому що він був сенатором", — додав Джуліані.

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Незабаром після цього Джуліані знову повертається до Хантера Байдена.

"Коли він (Джо Байден — ред.) став віце-президентом, дитина вирішила об'їхати весь світ і сказати: Найміть мене, тому що я син Джо Байдена. І більшість людей не будуть наймати його, тому що у нього були проблеми з наркотиками", — зазначив адвокат Трампа.

У записі Джуліані нічого не згадує про свою діяльність в Україні та за її межами. Однак він робить необґрунтовані заяви про роботу Хантера Байдена за кордоном.

"Всього його син заробив від 5 до 8 мільйонів. Було відмито 3 мільйони незаконних транзакцій", — каже Джуліані.

Запис закінчується так само, як і почався. "Вони (Україна — ред.) не хочуть проводити розслідування, тому що він (Байден — ред.) захищений, тому ми маємо змусити їх зробити це", — говорить Джуліані.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.