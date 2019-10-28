Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом"

Розшифровку розмови Трампа з представниками ЗМІ опубліковано на сайті Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію довкола свого можливого імпічменту, Трамп кілька разів згадав про "ідеальну" телефонну розмову із Зеленським. Але потім обмовився і назвав його російським президентом.

Зокрема, Трамп сказав: "Тепер вони не хочуть говорити про інформаторів, тому що вони не думали, що я опублікую цю розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США. - ред.). Більш того, як ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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