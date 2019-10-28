Мінсоцполітики перегляне вміст "пакунку малюка" в межах тієї ж вартості, - заступник міністра Коваль

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Що ж до вмісту "пакунку малюка", він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада — початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна "пакунка" залишиться без змін — у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо", – розповів Коваль.

Він також зазначив, що Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із "бебі-боксами" для жителів Донецької області. У відомстві зазначають, що Донецька область – єдина в Україні, яка з початку програми "пакунок малюка", не отримала жодного "бебі-боксу".

За словами Коваля, прийнято рішення про монетизацію "пакунку малюка", тобто замість "бебі-боксу" породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

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"Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення", – підкреслив заступник міністра.

У Мінсоцполітики також інформують, що від початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали "пакунок малюкаˮ, що становить 99 % від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 року. При цьому 233 946 із 232 114 новонароджених дітей забезпечено "пакунком малюкаˮ у поточному році.

Також повідомляється, що з 1 вересня 2018 року доставлено 364 985 "пакунків малюкаˮ.