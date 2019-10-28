Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто

Посольство Японії в Україні подякував президентові і першій леді за участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці дипустанови в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Участь президентського подружжя в церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював із благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україну як країну", - сказано в повідомленні.
Дипломати також відзначили своєчасність і успішність першого двостороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
"Ми стежимо за результатами цього візиту і надалі працюватимемо для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати панові президенту і першій леді!" - додали в посольстві.