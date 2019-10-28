Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі виданню "ГОРДОН".

"Я спочатку не розуміла, до чого такий поспіх, а потім побачила сьогоднішнє спілкування президента з антикорупційними органами – і все стало зрозуміло. Їм потрібна була красива картинка боротьби з корупцією, щоб показати свою активність. І я тут дуже підходжу – простіше повідомляти про підозру. Адже я, як і вся наша команда, уже більше не посадова особа. Тому підозру підписує не генпрокурор, а звичайний детектив. Зайшла мова про машину. Але це звичайне авто, не представницького класу, яке людина придбала за свої гроші. Це не така вже й велика сума. Виходить, я впровадила електронне декларування і сама від цього страждаю. Усе, що зараз відбувається, якраз і є свідченням того, що наш орган був незалежним. Я ні під кого не підлаштовувалася й ухвалювала рішення на свій розсуд", – зазначила Корчак.

Вона сказала, що прийде завтра в НАБУ.

"Сьогодні президент і керівники правоохоронних органів так посміхалися, ніби перед весіллям. Але от тільки вони забули, що без нашого електронного декларування жодної інформації в них би не було. Уся боротьба завжди відбувалася за базу даних. Напевно, усю корупцію в Україні вже перемогли – залишилася сама Корчак. Уявіть ситуацію, коли до вас хтось приходить і не каже, навіщо прийшов. Коли я спробувала уточнити це в детектива, він просто поклав повістку. Без підпису, без нічого. Мої адвокати так і сказали, що таку повістку вони вперше у своїй практиці бачать. Ну, якщо просять прийти – ми прийдемо. Завтра на 10.00", – підкреслила співрозмовниця.

Читайте також: НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак

За її словами, вона не зачиняла дверей перед детективом.

"Найсмішніше – що документи детектив перекинув мені через поріг. Я ж юрист, знаю, що серед моїх конституційних прав є таке, щоб мене офіційно викликали і вручили підозру за присутності адвокатів. Детектив усе це проігнорував. Він просто через поріг перекинув мені документи, щоб вони опинилися на моїй території. У нас вийшов такий собі пінг-понг. Дверей перед ним ніхто не зачиняв. Хоча взагалі могла не відкривати йому. Подивилася б у вічко і не пустила. Але я ж так не вчинила. Я б завтра прийшла і зробили все цивілізовано. Такими діями вони самі переводять юридичні документи у статус папірців. Чому в нас немає кримінальних проваджень? Ми чуємо, що суди винні. А в реальності що може вирішити суд, якщо матеріали у справі складено непрофесійно? Треба просто вміти працювати", – сказала Корчак.

Вона заявила про цькування своєї сім'ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький

"Це все є політично мотивованим. Поки я була на посаді, мене й життя моїх близьких промоніторили по повній програмі всі органи, які тільки є в нас і, мабуть, за кордоном теж. Якщо на сьогодні залишається тільки використання цієї машини і нічого нового не з'явилося, то я, виходить, свята людина. Просто мене весь час цькують, як і мою сім'ю. А ті, хто набиває свої кишені, відкуповуються і спокійно живуть. Детективи тим часом собі галочку поставили про велику свою діяльність. Я б їм адресувала лише одне запитання: на що ви бюджетні гроші витрачаєте? Два роки цілий підрозділ детективів займається однією і тією самою справою. Навіщо таких фахівців тримати? Якщо за два роки розслідувань залишилося тільки використання автомобіля, то в реальності їм нема до чого причепитися. Я нічого незаконного не зробила. Ціна питання – звичайнісінька Škoda Octavia, ще й не моя!" – зазначила співрозмовниця.

На її думку, пересічні громадяни не будуть розбиратися в подробицях цієї справи.

"Дивлюся текст на сайті САП: установлено факт систематичного користування. Але чому ви вирішили, що у 2016 році воно було? Я розумію, їм треба чимось завантажити антикорупційний суд. Але моєю справою вони тільки суспільству можуть очі замилити. Людям що? Написали "ексглава Корчак" і "півмільйона гривень". Для простої людини це великі гроші. А що, як і почому – уже мало кому цікаво. Але люди освічені, зокрема іноземці, почитають і запитають: що ж ви бігаєте за якоюсь нісенітницею, а де реальні справи, де всі ці Мартиненки та інші з їхніми мільйонами і мільярдами? Президент сказав: "Робіть як хочете". Але це такий посил сумнівний: робіть так, як хоче [президент України Володимир] Зеленський? Чи його команда? А що вони хочуть? Посадити. А кого посадити, за що? Це вже не так цікаво?" – резюмувала Корчак.