На житло для переселенців і учасників АТО/ООС виділили 300 млн грн, - уряд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Йдеться про додаткові 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять побудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньопереміщених осіб і близько 200 сімей учасників АТО/ООС" , - сказано в повідомленні.

Також уряд схвалив документ, що дозволяє Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. "Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС", - вважають у Кабміні.

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