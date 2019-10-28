Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним"

Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав він

Качура висловив сподівання, що справу буде розслідувано. "Я вважаю неприпустимим, коли активісти і навіть народні депутати собі дозволяють заклики до насильницького повалення влади, зокрема фізичної розправи - гранату кинути, що прозвучало", - сказав Качура.

Він також повідомив, що його заяву зареєстрували правоохоронні органи.

Дивіться також: Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться в правоохоронні органи.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на своїй шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.