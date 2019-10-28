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28.10.19 21:43

Кабмін погодив призначення глав п'яти ОДА

Кабінет Міністрів України 28 жовтня, на своєму виїзному засіданні в м.Маріуполь (Донецька область) схвалив призначення глав Волинської, Полтавської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької обласної державної адміністрації.

Кабмін погодив призначення глав п'яти ОДА

"Уряд погодив призначення глав ОДА: Волинської - Погуляйко Юрій Михайлович; Полтавської - Сінегубов Олег Васильович; Сумської - Пащенко Інна Олексіївна; Хмельницької - Габінет Дмитро Анатолійович; Чернівецької - Осачук Сергій Дмитрович", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Крім того, уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді і спорту.

Так, ухвалено рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорева Михайла Юрійовича.

"Також звільнено: заступника Міністерства розвитку громад і територій - Кругляка Едуарда Борисовича; заступника Міністра інфраструктури - Лавренюка Юрія Федоровича; голову Державного агентства водних ресурсів - Овчаренко Ірину Іванівну", - зазначили в Кабміні.

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