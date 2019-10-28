Із Зеленським і цілком конфіденційно: фракція "Слуга народу" провела засідання

Про це журналістам розповів нардеп Антон Поляков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зборах був присутній президент України і кожен депутат мав можливість запитати його, що його цікавить", - сказав він журналістам.

За його словами, крім глави держави, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан.

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При цьому нардеп сказав, що колеги з фракції "Слуга народу" ставили президенту свої запитання. Обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів. Про виключення з фракції Євгена Шевченка (після його виступу в ефірі пропагандистського російського телеканалу. - Ред.) не говорили.

Президент, за словами Полякова, запевнив, що в ситуації з фінансовим комітетом "все відбудеться згідно із законом".

Доступ до зустрічі був дуже обмежений. На неї не пускали навіть помічників-консультантів.

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