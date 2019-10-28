Зеленський хоче направити частину субвенцій бюджету на відновлення Донбасу, - Корнієнко

Про це журналістам розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент щойно повернувся зі Сходу і у нього була ініціатива, яку він хотів обговорити з депутатами, а потім узгодити з Кабміном з приводу перенаправлення частини субвенцій на соціально-економічний розвиток наших східних областей", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що йдеться про перенаправлення субвенцій з державного бюджету, які не були виділені на інші проекти. Їх пропонується направити на будівництво дороги з селища Золоте, де за планом відкриється новий пункт пропуску між Україною та ОРДЛО, в адміністративний центр Луганщини, місто Сєвєродонецьк.

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"Там повністю зруйнована дорога і та відстань, яка долається за півтори години, на цій ділянці займе 3-4 години. Через це в регіоні проблеми з медициною і швидкою допомогою, оскільки лікарня розташована в Сєвєродонецьку. Саме тому президент і запропонував віддати субвенції на соцеконом, які ще не були виділені на проекти, на будівництво цієї дороги", - сказав заступник голови фракції "Слуга народу".

Корнієнко запевнив, фракція таку пропозицію підтримує, залишилося вирішити питання з Кабміном.