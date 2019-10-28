Парламентський комітет розробить третій законопроєкт з оцінок майна та участі в них електронних майданчиків, - Гетманцев

Таке рішення було прийнято на закритому засіданні фракції "Слуга народу", в якому брав участь президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своєму зверненні до депутатів Зеленський відзначив високу довіру людей до партії, а також те, що "Слуг народу" хочуть дискредитувати опоненти. Тому Зеленський подякував тим депутатам, які пройшли публічно поліграф і попросив членів фракції не сваритися між собою.

На зборах не було надано доказів того, що депутати взяли хабар.

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Керівник комітету Данило Гетманцев, за словами депутатів учасників засідання, вибачився і сказав, що буде розроблено новий законопроєкт. Він, швидше за все, передбачатиме існування єдиного державного майданчика для оцінки майна.

Також на засіданні фракції обговорювалося питання заморожених субвенцій, ситуація з кадровими питаннями, а також листування депутата Медяника щодо пошуку лобі в ГПУ.

Цю переписку розслідуватимуть правоохоронні органи, а фракція ухвалить рішення вже за результатами розслідування.