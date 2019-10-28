Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі

Про це заявила Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

На голосування буде винесено резолюцію про розслідування в рамках процедури імпічменту, яка підтвердить наявність розслідування, яке в даний час ведуть комітети Палати представників.

Резолюція має "усунути будь-які сумніви щодо того, чи може адміністрація Трампа не надавати документи, перешкоджати дачі показань свідками, ігнорувати судові запити, продовжувати створювати перешкоди для діяльності Палати представників".

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За словами Пелосі, резолюція встановить порядок проведення відкритих слухань, санкціонує публікацію стенограм показань свідків і дасть уявлення про те, як комітет із розвідки може передавати докази юридичному комітету.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.