Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі

Про це заявила Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
На голосування буде винесено резолюцію про розслідування в рамках процедури імпічменту, яка підтвердить наявність розслідування, яке в даний час ведуть комітети Палати представників.
Резолюція має "усунути будь-які сумніви щодо того, чи може адміністрація Трампа не надавати документи, перешкоджати дачі показань свідками, ігнорувати судові запити, продовжувати створювати перешкоди для діяльності Палати представників".
За словами Пелосі, резолюція встановить порядок проведення відкритих слухань, санкціонує публікацію стенограм показань свідків і дасть уявлення про те, як комітет із розвідки може передавати докази юридичному комітету.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.