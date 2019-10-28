Не можна передавати справи Майдану в ДБР, тобто "в нікуди", або віддавати їх новим слідчим, - звернення адвокатів сімей Небесної сотні

Вони оприлюднили в Facebook звернення до влади, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємося до вас із проханням негайно вжити всіх необхідних заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану, а саме: невідкладно створити в структурі ДБР управління з розслідування справ Майдану (повноваження директора ДБР), для чого відповідно збільшити кількість працівників ДБР (повноваження прем'єрміністра)", - йдеться в зверненні.

Адвокати бачать "реальну загрозу зупинки слідства і втрати результатів розслідування у справах Майдану" в позбавленні прокуратури функцій слідства.

"Надалі, відповідно до закону, нерозслідувані кримінальні провадження мають бути передані за підслідністю, а саме - в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР). Але ДБР не готове ні приймати ці справи, ні розслідувати їх, оскільки не має відповідного підрозділу у своєму складі. У такій ситуації передавати ці справи в ДБР, тобто "в нікуди", або віддавати їх новим слідчим, означає просто зупинити процес розслідування не менше ніж на півроку", - вважають адвокати сімей Небесної сотні.

Вони адресували своє звернення і застереження до президента, генпрокурора, прем'єр-міністра, директора ДБР і керівників парламентських фракцій.

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Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який здійснюватиме тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.