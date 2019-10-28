Ідею Національного альянсу волонтерів презентували в офісі президента

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У зустрічі взяли участь представники волонтерського руху зі всієї України, зокрема військові волонтери, волонтери, які опікуються проблемами дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, самотніх літніх людей, освітніми та екологічними питаннями тощо.

Заступник керівника Офісу президента Анна Коваленко зазначила, що Офіс готовий працювати з волонтерами.

"Ми налаштовані продуктивно та системно працювати над вирішенням питань. Раді, що ви погодилися брати участь у цій комунікаційній платформі", – сказала Анна Коваленко.

Радник заступника керівника Офісу президента Максим Кречетов наголосив, що НАВ складатиметься з багатьох секцій – за напрямами діяльності.

"Кожна секція займатиметься своїми справами та запрошуватиме на цей майданчик для співпраці представників центральних органів влади, народних депутатів і всіх, від кого залежить розв’язання тієї чи іншої проблеми", – сказав Максим Кречетов.

Координатором НАВ обрано волонтера Наталію Пушкарьову, секретарем – волонтера-парамедика Ольгу Башей.

Наталія Пушкарьова окреслила основні проблеми, з якими стикаються волонтери. Зокрема, це відсутність єдиної системи інформаційного обміну щодо ситуацій, які потребують волонтерської допомоги, рамкове законодавство, що не підкріплене нормативно-правовими актами належним чином.

"Інколи законодавство навіть перешкоджає волонтерам у здійсненні їхньої діяльності", – наголосила Наталія Пушкарьова.

Крім того, відсутня координація між волонтерами, залученими до вирішення одних і тих же завдань.

"Також проблемою є інертність державних органів різного рівня та саботаж з боку окремих чиновників, фізичне, емоційне та психологічне вигорання волонтерів і багато інших негативних моментів, з якими кожного дня стикаються волонтери. Але головна проблема – це відсутність координації між органами влади та волонтерськими громадськими організаціями", – зазначила координатор НАВ.

Наталія Пушкарьова навела приклад діяльності волонтерського руху у США та в країнах Євросоюзу.

"Ці країни мають можливість перекладати деякі економічні питання на волонтерську спільноту, на меценатів. Волонтерство відіграє важливу роль локомотива позитивних суспільних змін у багатьох розвинених країнах", – зазначила вона.

Наталія Пушкарьова наголосила, що підтримка волонтерського руху з боку держави може стати одним із чинників економічного зростання в країні.

"Держава могла б перекласти важливі суспільні завдання на громадські організації", – сказала координатор НАВ.

За словами Наталії Пушкарьової, необхідно створити комунікаційний координаційний центр волонтерських організацій, які працюють у різних напрямах.

"Метою створення Національного альянсу волонтерів є координація волонтерських ініціатив, спрямованих на прискорення реформ і вирішення актуальних проблем в усіх сферах суспільного життя, популяризація волонтерства в Україні, внесення змін до чинного законодавства та підвищення суспільного статусу волонтера", – наголосила координатор НАВ.

Основні завдання НАВ – координація з державними органами, створення робочих груп за актуальними проблемними напрямами, підготовка проектів пропозицій Президенту як голові Альянсу, моніторинг та аналіз ефективності реалізації волонтерських ініціатив, удосконалення законодавства у сфері розвитку та популяризації волонтерського руху.

Зі свого боку Максим Кречетов зазначив, що одним із завдань НАВ є координація зусиль волонтерських організацій у різних сферах їхньої діяльності.

"Потрібна взаємодія організацій, які опікуються проблемами у різних сферах життя", – сказав радник заступника керівника Офісу Президента.

Учасники засідання домовились опрацювати найбільш актуальні проблеми волонтерського руху. Для цього будуть створені відповідні тематичні сектори. До Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, мають бути презентовані перші результати роботи НАВ.

"Ми хочемо зробити цю роботу фундаментальною, постійною та всеохопною", – наголосив Максим Кречетов.