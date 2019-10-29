Нардеп зі "Слуги народу" Поляков заявив, що його "замовив" колега по фракції

Про це Поляков сказав журналістам після зустрічі фракції "Слуга народу" в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Нromadske.

Про це парламентар розповів у контексті його невдоволення генпрокурором Русланом Рябошапкою.

"Місяць тому генпрокурор Рябошапка сказав особисто мені, що у нього є подання про зняття недоторканності з депутата (Бориса) Приходька, який вкрав 2 мільярди гривень і просто не з’являється на судові засідання, тому що він депутат", - сказав Поляков.

Він розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

Поляков стверджує, що "високопосадовець МВС" повідомив, що його "замовили".

"Один з депутатів, який фігурує у справі Приходька, замовив мене одному з кримінальних авторитетів з приводу того, що пан Рябошапка, скажемо так, від мене відчуває тиск з приводу цієї справи", - сказав парламентар.

Він уточнив, що цей високопосадовець МВС рекомендував йому написати заяву для надання державної охорони.

За словами Полякова, він назвав прізвище цього депутата, а Зеленський пообіцяв йому розібратися.

Борис Приходько - колишній заступник голови Нацбанку, він фігурує у справі про незаконне заволодіння понад 2 мільярдами гривень Аграрного фонду.