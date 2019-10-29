Україна приєднається до Декларації про безпеку шкіл, - Міносвіти

Відповідне рішення було ухвалено на виїзному засіданні КМУ 28 жовтня в місті Маріуполь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Декларація містить низку зобов'язань, спрямованих на попередження та реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту. Наразі до документа приєдналося 89 держав з різних регіонів світу. У цих країнах вже розроблені та успішно впроваджуються підходи до імплементації Декларації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ підписали як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, де відбувається збройна агресія. За чотири роки з часу відкриття Декларації в багатьох країнах-підписантах відбулися зміни в політиці щодо освіти у час збройного конфлікту, і їхній досвід може бути цінним для України.

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"Приєднанням до Декларації про безпеку шкіл Україна продемонструє міжнародній спільності прагнення та політичну волю захистити своїх учнів і вчителів, убезпечити їх від конфлікту, а приміщення закладів освіти - від нападів та використання у військових цілях. Без доступу до якісного навчання діти позбавляються майбутнього, і ми не можемо цього допустити", - пояснює Новосад.

Як повідомляє МОН, важливими аспектами приєднання до декларації є, зокрема, оновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки і охорони здоров'я.