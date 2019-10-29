Кабмін відклав набуття чинності нового порядку перетину лінії розмежування на Донбасі, - Гончарук

"Ми сьогодні провели засідання уряду, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих не тільки на поліпшення бізнес-клімату, а й соцпитань. Так, наприклад, відклали дію вимоги, яка зобов'язувала під час перетину КПВВ дітям до 14 років мати паспорт для виїзду за кордон. Ми точно вважаємо, що це рішення потребує додаткового вивчення, оскільки воно нам видається не зовсім вдалим", - сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас прем'єр не уточнив термін, на який було відкладено набуття чинності постанови.

Зокрема, з 29 жовтня мали змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі територіями для дітей до 14-ти років (за новими правилами під час перетину лінії розмежування діти повинні були б мати закордонний паспорт).

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