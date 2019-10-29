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29.10.19 07:43

НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів Альянсу до України 30 та 31 жовтня

На запрошення української влади представники Північноатлантичної ради НАТО відвідають Україну 30 і 31 жовтня 2019 року.

НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів Альянсу до України 30 та 31 жовтня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", програму заходів з цієї нагоди оприлюднила прес-служба Альянсу.

Візит розпочнеться з відвідування Одеси 30 жовтня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і посли країн НАТО відвідають постійну групу альянсу з протидії мінам (SNMCMG2). У межах патрулювання в Чорному морі чотири судна НАТО з протидії мінам із Болгарії, Італії, Румунії та Іспанії перебуватимуть в Одеському порту.

Столтенберг виступить з промовою перед курсантами Одеської морської академії.

31 жовтня в Києві Генеральний секретар НАТО проведе засідання Комісії НАТО-Україна з президентом України Володимиром Зеленським і виступить з промовою в парламенті України.

Генеральний секретар і постійні представники НАТО зустрінуться з головою Ради Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Заступник генерального секретаря Мірча Джоанна і посли НАТО зустрінуться з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою, а також з головами парламентських фракцій.

Крім іншого, будуть організовані інформаційні заходи, під час яких посли НАТО будуть взаємодіяти з представниками громадянського суспільства.

Раніше глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков назвав запланований візит делегації НАТО свідченням підтримки суверенітету і територіальної цілісності України з боку альянсу.

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