Ворог за добу 16 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат не зафіксовано, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів:

- двічі неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

- поблизу Водяного, що на Приазов'ї, та Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї;

- біля Пищевика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- п'ять разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Луганського - з АГС;

- неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;

- біля Травневого - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

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"Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.