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29.10.19 07:36

Ворог за добу 16 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат не зафіксовано, - штаб ОС

28 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 16 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат не зафіксовано, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів:

- двічі неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї, та Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї;
- біля Пищевика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

- п'ять разів біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів, РПГ і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Луганського - з АГС;
- неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;
- біля Травневого - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

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"Учора, 27 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 16 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат не зафіксовано, - штаб ОС 01

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