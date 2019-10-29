1375 осіб загинуло під час пожеж в Україні від початку року, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Щодня вогнеборці ДСНС ліквідовують сотні пожеж по всій території країни, які призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше, - до загибелі та травмування наших співвітчизників. Так, лише минулої доби у житловому секторі виникло 73 пожежі, унаслідок яких загинуло 7 людей, а ще 3 - постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, необережне поводження з вогнем, паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для дітей, - найпоширеніші причини пожеж у помешканнях. Напередодні опалювального сезону, а також із початком осінніх канікул у закладах освіти, ця проблема набуває особливої актуальності.

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Жертвами вогняної стихії дуже часто стають люди похилого віку та діти.

"Загалом від початку року показник загиблих і постраждалих на пожежах становить вже 1 тис. 375 та 1 тис. 161 людина відповідно", - зазначено в повідомленні.

З огляду на таку трагічну статистику ДСНС вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки: "Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби "101", евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення".