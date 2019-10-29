РФ пропонує Європі ділитися з нею доходами від транспортування газу через "Північний потік-2", - Коболєв

Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (28.10. - Ред.) на тристоронніх перемовинах щодо транзиту газу територією України після 2019 року російська сторона порушувала питання надання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".

Це питання порушувалося в двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня, але, як мені повідомили джерела з ЄК, серед аргументів "Газпрому" буда одна цікава теза: "Наш проєкт (тобто ПП2), не тільки суто комерційний, але й цілком проєвропейський, бо в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитись прибутками від транспортування газу З ВАМИ"", - написав Коболєв.

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Він зазначив, що саме тому важливо розуміти перед голосуванням за проєкт закону 2239-1, що "збереження вікна для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "Північного потоку-2".

"Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій.

Дуже сподіваюсь, нас почують", - резюмував Коболєв.

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.