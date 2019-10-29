За вихідні на Донбасі зросла кількість порушень "тиші", - ОБСЄ

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У період з вечора 25 до вечора 26 жовтня в Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, більше вибухів: приблизно 140 супроти близько 20)", - йдеться у звіті.

Майже 80% порушень, у тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька).

"У період із вечора 26 до вечора 27 жовтня СММ констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (близько 140), якщо порівнювати з попередньою добою", - повідомили спостерігачі.

Найчастіше порушення (у тому числі більшість вибухів) фіксувалися в районах на південь від Світлодарська та на північ від Красногорівки (підконтрольна урядові, 21 км на захід від Донецька).

Водночас, у період із вечора 25 до вечора 26 жовтня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню і не зафіксувала жодного вибуху.

Усі порушення "тиші" (2 постріли зі стрілецької зброї) зафіксовано в районах на південь від н. п. Оріхове-Донецьке (підконтрольний урядові, 44 км на північний захід від Луганська).

Наступної доби - з вечора 26 до вечора 27 жовтня - місія констатувала на Луганщині збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 1 вибух).

Усі випадки (6 пострілів зі стрілецької зброї та 1 вибух невизначеного походження) зафіксовано в районах на північ від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).

Також СММ ОБСЄ зафіксувала в суботу надзвичайно довгі черги на блокпості російських збройних угруповань біля окупованої Горлівки.

"26 жовтня о 9:50 на блокпосту біля Горлівки команда Місії бачила незвично довгі черги з близько 1000 автомобілів, щонайменше 150 автобусів і 1000-1500 пішоходів, які прямували в підконтрольні уряду райони, а також чергу з приблизно із 70 автомобілів, 5 автобусів і близько 100 пішоходів, які прямували в непідконтрольні уряду райони", - йдеться у звіті.

Як наголошується, того ж дня о 9:30 на блокпосту на автодорозі Н15 біля н. п. Кременець (непідконтрольний уряду, 16 км на північний захід від Донецька) команда місії бачила чергу приблизно із 320 автомобілів, 11 автобусів та 400 пішоходів, які прямували в підконтрольні уряду райони.