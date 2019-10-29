ФОПи ніхто не знищує. Ця істерія спеціально насаджується, щоб ввести людей в оману, - Гончарук

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я абсолютно не погоджуюся з тим, що хтось знищує ФОПи. Ця істерія спеціально насаджується окремими людьми і підіймається у певній площині, щоб ввести людей в оману. Держава не буде переслідувати, не вводитиме надважкі умови для малих ФОПів. Наша мета у тому, щоб великі й середні компанії припинили вдавати зграйки ФОПів", - зазначив Гончарук.

Він наголосив, що великі компанії мусять змінювати бізнес-модель та почати наймати людей офіційно.

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