Єврокомісія запропонувала схему договору між Україною та РФ щодо транзиту газу, - Оржель

Про це під час пресконференції поінформував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене є враження, що ми рухаємося у позитивному напрямку. Європейські партнери запропонували схеми, за якими може бути підписано два договори: договір про інтерконектор та договір про транспортування. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, з огляду на чітку позицію України щодо забезпечення безпеки постачання у регіоні, забезпечення стабільного постачання на європейські ринки, а також стабільних обсягів, що необхідні для роботи газотранспортної системи", - сказав міністр.

За його словами, українська сторона повністю підтримує позицію європейських партнерів та продовжує діяльність щодо приведення українського законодавства у відповідність до європейського і створення незалежного оператора ГТС.

"Він (незалежний оператор. - Ред.) буде підписувати ці договори. Ми дійсно працюватимемо у рамках європейського законодавчого поля", - зазначив Оржель.

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Російська сторона своєю чергою порушувала питання юрисдикції арбітражів та обсягів поставки газу, поінформував міністр.

"Це елемент пакетної позиції. Разом з тим я хочу підтвердити, що питання транзитного договору не напряму пов'язане з іншими пакетними домовленостями. Якщо ми говоритимемо про інші пакетні домовленості, вони мають бути побудованими на двосторонніх інтересах", - додав Оржель.