Процес відведення сил і засобів ЗСУ на Донбасі контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, - командувач ОС Кравченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Донбас.Реалії заявив командувач ОС Володимир Кравченко.

За його словами, процес відведення сил і засобів Збройних сил України контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, а контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.

"Вважаю за необхідне зазначити, що так звані "СЦКК "ЛНР" і "ДНР" не передбачені жодним документом, укладеним у Мінську", - сказав Кравченко.

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Як відомо, згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петровського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.