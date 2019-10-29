На території однієї з шахт Донеччини сталася пожежа, на поверхню підняли 233 гірників, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"28 жовтня о 14:33 у м. Білозерськ Добропільського району на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

О 15:36 пожежу ліквідовано на площі 20 м2.

У зв’язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірників.

Від ДСНС залучалося 17 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.

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