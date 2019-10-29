Україна буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня, - Оржель

Про це в понеділок, 28 жовтня, за підсумками переговорів сказав у коментарі журналістам міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Європейські пропозиції базуються на 10-річному контракті і на обсягах 60 (млрд кубометрів газу в рік) стабільних і 30 - змінних обсягів транспортування газу через ГТС України ... Ми в рамках нашої дорожньої карти рухаємося в частині зміни українського законодавства, отже, транспортні угоди будуть підписані відповідно до європейського законодавства", - сказав міністр.
Оржель зауважив, що ця пропозиція відповідає інтересам європейської та української сторін. За його словами, оскільки процеси адаптації українського законодавства, зокрема, в частині анбандлінгу тривають, українська сторона, за дорожню карту, буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня цього року.
"Для нас дуже важливо, що європейська сторона сама пропонує ці цифри, і ця пропозиція опрацьована з точки зору процедури - як ми підписуємо і коли ми підписуємо. Ми сподіваємося, що підпишемо цей договір до кінця року і забезпечимо стабільність поставок на європейські ринки. Я вважаю, що дуже важливо, щоб була стабільність продажу газу з російської сторони ", - сказав міністр.
Він зазначив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями, які можуть бути пов'язані з цими переговорами.
За словами міністра, наступний раунд переговорів українська сторона запропонувала провести якомога швидше, вже після 11 листопада поточного року.