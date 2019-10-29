Україна буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня, - Оржель

Про це в понеділок, 28 жовтня, за підсумками переговорів сказав у коментарі журналістам міністр енергетики і захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейські пропозиції базуються на 10-річному контракті і на обсягах 60 (млрд кубометрів газу в рік) стабільних і 30 - змінних обсягів транспортування газу через ГТС України ... Ми в рамках нашої дорожньої карти рухаємося в частині зміни українського законодавства, отже, транспортні угоди будуть підписані відповідно до європейського законодавства", - сказав міністр.

Оржель зауважив, що ця пропозиція відповідає інтересам європейської та української сторін. За його словами, оскільки процеси адаптації українського законодавства, зокрема, в частині анбандлінгу тривають, українська сторона, за дорожню карту, буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня цього року.

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"Для нас дуже важливо, що європейська сторона сама пропонує ці цифри, і ця пропозиція опрацьована з точки зору процедури - як ми підписуємо і коли ми підписуємо. Ми сподіваємося, що підпишемо цей договір до кінця року і забезпечимо стабільність поставок на європейські ринки. Я вважаю, що дуже важливо, щоб була стабільність продажу газу з російської сторони ", - сказав міністр.

Він зазначив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями, які можуть бути пов'язані з цими переговорами.

За словами міністра, наступний раунд переговорів українська сторона запропонувала провести якомога швидше, вже після 11 листопада поточного року.