"Ми дали йому карт-бланш", - Богдан пояснив, чому Аваков залишився в новому Кабміні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я знаю, що в нього (Авакова. - Ред.) була глибока конфліктна ситуація з бувшим президентом. І я знаю, що він мінімізував негативний вплив під час виборчої кампанії багатьох силових структур. І чесно, якщо б не Арсен Аваков, то цих виборів у такій формі не відбулось би", - сказав Богдан.

Глава ОП зазначив, що Аваков - професійна людина, яка забезпечила чесні вибори.

"Можливо, це був би правильний політичний хід – поміняти абсолютно всіх і змінити Авакова, і це би сподобалося суспільству, але це було б нечесно.

Він працював на досягнення результату – законного, справедливого, і він забезпечив цей результат. І якщо тобі вигідно зробити якусь річ, але совість тобі не дає це зробити, краще зробити по совісті. Ми дали йому карт-бланш нової каденції, на якій він має завоювати собі симпатію суспільства або не завоювати.

У нашій системі координат Аваков точно не має жодного стосунку ні до яких грошових потоків, ні до яких схем, ні до якої ситуації, яка може рухати негатив. От до жодної", - повідомив Богдан.

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Водночас він додав, що якщо такий випадок буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то, на його думку, реакція президента, парламенту, його, Кабінету міністрів буде негайна.

"На сьогодні є повне перезавантаження влади, і ми не бачимо, я, у всякому разі, навіть ви – ви не бачите в суспільному просторі прикладів, що Арсен Аваков є частиною якихось негативних явищ, корупції чи ще чогось", - резюмував глава ОП.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Аваков, як і інші міністри, зараз перебуває на випробувальному терміні, і якщо вони не "принесуть реальних справ до кінця року - всіх буде звільнено.