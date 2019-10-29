Інвестори на форумі в Маріуполі побачать понад сотню проєктів, - Гончарук

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо намір зібрати людей у Маріуполі, щоб продемонструвати дві основні речі. Перше - тут з'являються правила. Ці правила зміняться і будуть однаковими для всіх, корупція піде в історію, рейдерство піде в історію, сіра економіка також поступово піде в історію. Друге - буде презентовано багато інвестиційних проєктів. У різних форматах буде презентовано понад сотню таких проєктів", - розповів голова уряду.

За його словами, будуть показані як великі державні, так і локальні інвестиційні проєкти.

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"Окремий акцент буде зроблено на розвитку східних територій. Це ключовий замисел", - додав Гончарук.