На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"

Про це йдеться в заяві української компанії 28 жовтня за підсумками переговорів у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Російська сторона порушила питання про врегулювання відкритих питань між "Нафтогазом" і "Газпромом" у частині арбітражів. "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" офіційно надіслати своє бачення варіантів погашення заборгованості майже у 3 млрд дол., яка виникла за результатами Стокгольмського арбітражу і вирішення інших відкритих питань. Жодних офіційних пропозицій від російської компанії з цього приводу "Нафтогаз" наразі не отримував", - наголошується в заяві.

Єврокомісія на переговорах представила детальні пропозиції про укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу по території України після 2019 року, які підтримала українська сторона. Серед ключових положень - укладання нової угоди на значний термін і фіксація обсягів транзиту, які забезпечать надійну роботу української газотранспортної системи.

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"Контракт має бути укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз. При цьому відносини між Оператором ГТС України та Газпромом мають будуватись на основі вимог європейського енергетичного законодавства, яке Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв нагадав, що саме на таких принципах "Газпром" працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі, і зазначив, що перехід на загальноприйняті європейські правила істотно спростить російської компанії роботу з Україною.

Крім того, українська сторона запропонувала Газпрому взяти участь у громадських слуханнях, які проводитимуться НКРЕКП щодо обговорення нової методології встановлення тарифів, заснованої на мережевому кодексі ЄС, яка має діяти протягом наступного п’ятирічного періоду.