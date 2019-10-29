Ми стоятимемо до кінця, - Бородянський про повернення "скіфського золота" Україні

Про це він сказав Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Триває судовий процес. Ми в судовому процесі. На нашому боці правда. Тому я оцінюю, як хороші (шанси. - Ред.) ... Ніколи не буває гладко в таких складних переговорах. Я вважаю, що коли правда на твоєму боці, ти мусиш стояти до кінця. І ми стоятимемо до кінця", - сказав Бородянський.

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Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, повинна бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.