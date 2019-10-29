Китайський виробник сканувальних систем для митниці висунув офіційну претензію Нефьодову. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, у зверненні до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, в.о.голови ДФС Дениса Гутенка і глави митної служби Максима Нефьодова компанія повідомляє, що поставила і змонтувала всі сім сканувальних систем для митних пунктів пропуску, які закупила Україна.

"Усі сім сканувальних систем у робочому стані, що було перевірено численними комісіями, як на місцевому, так і на державному рівні. Компанія провела навчання співробітників митниць з видачею відповідних сертифікатів. Безпека експлуатації обладнання підтверджується висновками перевірки Державної інспекції ядерного регулювання України", - йдеться у зверненні.

Компанія повідомляє, що за сканувальні системи з нею не розрахувалися - прострочена заборгованість становить 8,8 млн доларів США. Штрафні санкції з невчасної оплати на сьогодні сягнули 9 млн гривень.

У Nuctech Company Limited зазначають, що компанія є світовим лідером з виробництва сканувальних систем для перевірки вантажних автомобілів і контейнерів. Її частка на світовому ринку перевищує 40%, і ситуація, яка складається в Україні, негативно позначається на іміджі компанії. Тому китайський виробник залишає за собою право "використовувати всі способи для захисту ділової репутації".





Нагадаємо, Nuctech Company Limited у 2018 році стала переможцем торгів на поставку семи стаціонарних сканувальних систем для митних пунктів пропуску, які проводилися на ProZorro. Компанія запропонувала найбільш конкурентну ціну - 482,399 млн грн. Крім китайського постачальника, участь у торгах брали два найбільші світові виробники сканувальних систем Rapiscan та Smiths Heimann.

Минулого тижня під час брифінгу Максим Нефьодов, заявив, нібито замість семи сканерів було закуплено чотири. "Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу доволі швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація потребує реакції правоохоронних органів", - сказав Нефьодов.

Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів, а деякі й зовсім за подвійною оплатою".

Як зазначила заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, на підставі озвучених главою Державної митної служби Максима Нефьодова фактів слідчі Центрального апарату ДБР почали досудове розслідування.

Водночас у китайській компанії заперечують будь-які порушення під час закупівлі та встановлення обладнання.